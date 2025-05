Como Ousmane Dembélé foi de fracasso histórico no Barcelona a favorito a Bola de Ouro e líder do PSG

Um jogador que parecia ser lembrado como um dos maiores desperdícios de dinheiro na história do futebol agora tem uma chance surpreendente de redenção

Por volta da virada do ano, Ludovic Giuly destacou como a Ligue 1 tinha sorte de ter um jogador como Ousmane Dembélé. "Ele é um driblador incrível, que tem tanto pés rápidos quanto grande velocidade," disse o ex-jogador do Monaco e Paris Saint-Germain ao Telefoot.

No entanto, Giuly reconheceu que, apesar de todas as empolgantes características de Dembélé, o produto final do atacante do PSG muitas vezes deixava a desejar. "Se ele fosse melhor na finalização," disse o ex-ponta, "ele poderia ser um dos grandes jogadores da Ligue 1. E, ainda mais importante, conquistar a Bola de Ouro."

Seis meses depois, entretanto, é exatamente nessa posição que Dembélé se encontra - porque um dos grandes talentos do futebol não apenas melhorou sua finalização este ano, mas também finalmente colocou a cabeça no lugar...