Como o Real Madrid gastou mais de R$ 11 bilhões em reforços

A GOAL destaca as negociações mais caras da história do Real Madrid; confira

Um dos maiores clubes de futebol da história, o Real Madrid nunca se esquivou de fazer grandes jogadas no mercado de transferências. Sinônimo de grandeza no futebol espanhol, os torcedores do Real Madrid viram seu time ser apelidado de "Os Galácticos" quando a diretoria do clube trouxe, pelo menos, uma grande estrela em todas as janelas de transferências de verão entre 2000 e 2006.

Após o fim dessa era, o Real Madrid continuou gastando muito, mesmo que tenha sido um pouco menos assertivo por alguns anos entre 2015 e 2019.

Eles então quebraram as costas ao contratar Eden Hazard, do Chelsea, antes de entrar no modo de economia novamente, já que pretendiam trazer Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Infelizmente, eles perderam ambos quando Haaland se juntou ao Manchester City e Mbappé assinou um novo contrato com o time francês.

Nessa temporada, e após o título da Liga dos Campeões, com dinheiro para gastar, o Real Madrid foi atrás do promissor meio-campista, do Monaco, Aurelien Tchouameni.

As transferências mais caras do Real Madrid por temporada

Temporada Transferências mais caras Valor Total gasto 2022/23 Aurelien Tchouameni €80M €80M 2021/22 Eduardo Camavinga €31M €31M 2020/21 - - - 2019/20 Eden Hazard €115M €355.50M 2018/19 Vinicius Junior €45M €164.75M 2017/18 Theo Hernandez €24M €40.50M 2016/17 Alvaro Morata €30M €30M 2015/16 Mateo Kovacic €38M €92.90M 2014/15 James Rodriguez €75M €126M 2013/14 Gareth Bale €101M €175.50M 2012/13 Luka Modric €35M €38.50M 2011/12 Fabio Coentrao €30M €56M 2010/11 Angel Di Maria €33M €93M 2009/10 Cristiano Ronaldo €94M €258.50M 2008/09 Klaas-Jan Huntelaar €27M €82.20M 2007/08 Arjen Robben €35M €118M 2006/07 Mahamadou Diarra €26M €103M 2005/06 Sergio Ramos €27M €89.50M 2004/05 Walter Samuel €25M €58.70M 2003/04 David Beckham €37.50M €37.50M 2002/03 Ronaldo €45M €45M 2001/02 Zinedine Zidane €77.50M €77.50M 2000/01 Luis Figo €60M €121.95M TOTAL €2,36b

*Todos os valores foram retirados da Transfermarkt, salvo indicação em contrário.

As 15 contratações de jogadores mais caras do Real Madrid