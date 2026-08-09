Relatos da imprensa revelaram na noite deste domingo diversas questões relacionadas ao mercado de transferências do Barcelona, já que o clube catalão pretende se desfazer de alguns jogadores e contratar outros.

Entre os nomes colocados à venda está Marc Casadó, que desperta grande interesse dos clubes da Roshn Saudi League, liderados por Al-Ahli e Al-Hilal.

O gigante catalão também busca fechar uma das transferências mais fortes do mercado, que consiste na contratação do experiente meio-campista Rodri, estrela do Manchester City, estando muito próximo de assegurá-lo, mas há alguns detalhes financeiros que estão atrasando a conclusão do negócio.