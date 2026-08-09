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Como o mercado saudita controla a negociação de Rodri e do Barcelona?

Mercado da bola
Barcelona
Manchester City
Al-Ahli
Al Hilal
Campeonato Saudita
M. Casado
Rodri
Espanha
England
Arábia Saudita

Contratação difícil

Relatos da imprensa revelaram na noite deste domingo diversas questões relacionadas ao mercado de transferências do Barcelona, já que o clube catalão pretende se desfazer de alguns jogadores e contratar outros.

Entre os nomes colocados à venda está Marc Casadó, que desperta grande interesse dos clubes da Roshn Saudi League, liderados por Al-Ahli e Al-Hilal.

O gigante catalão também busca fechar uma das transferências mais fortes do mercado, que consiste na contratação do experiente meio-campista Rodri, estrela do Manchester City, estando muito próximo de assegurá-lo, mas há alguns detalhes financeiros que estão atrasando a conclusão do negócio.

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Disputa entre Al Ahly e Al Hilal

    De acordo com o que foi confirmado por diversas fontes confiáveis, Al-Ahli e Al-Hilal disputam a contratação de Marc Casadó, do Barça, ao longo do verão atual.

    O jornalista confiável Ekrem Konur confirmou que o Barcelona busca receber 40 milhões de euros para se desfazer de Casadó.

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    O negócio de Rodri e o mercado da bola saudita

    Connor afirmou que a chegada de Rodri ao Barcelona levará o clube catalão a aceitar a saída de Casadó, mas com uma única condição: receber 40 milhões de euros.

    Leia também: Oficial: o Al-Nassr anuncia a contratação aguardada após o fim da crise financeira

    Analisando o cenário, ao se desfazer de Casadó por 40 milhões de euros, o Barça fecharia a contratação de Rodri de forma imediata, já que seus cofres passariam por uma grande recuperação.

  • Número exagerado

    Os clubes sauditas interessados na contratação de Casadó consideram que o valor pedido pelo Barça é exagerado, especialmente porque a tendência atual na Roshn League é a redução dos valores das operações de compra.

    É possível que o valor de 40 milhões de euros diminua, sobretudo porque o Barça está aberto a vender o jogador e deseja obter o maior benefício financeiro possível.



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