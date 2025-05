Como o Manchester City fez R$ 4,6 bilhões em venda de jogadores

O City pode ter gastado muito na última década, mas também vendeu jogadores por preços altíssimos

O Manchester City investiu pesado para se transformar de um clube de meio da tabela na Premier League em um dos melhores elencos do planeta. Desde que Sheikh Mansour assumiu o clube em 2011, eles estão prontos para gastar grandes quantias no jogador certo para levá-los ao topo.

Do brasileiro Robinho no dia em que Mansour comprou o City, à transferência recorde britânica de £ 100 milhões (cerca de R$ 750 milhões na cotação da época) de Jack Grealish, a meta sempre foi tornar o time mais forte.

Mas à medida que se tornaram mais bem-sucedidos, os Citzens sempre lidam com com o mercado de transferências – afastando-se dos acordos propostos para Harry Maguire, Fred, Jorginho e Marc Cucurella, a diretoria do equipe treinada por Pep Guardiola achava que esses atletas não valiam todo esse dinheiro.

Isso também os tornou mais ágeis sob o comando do diretor de futebol Txiki Begiristain, permitindo que os jogadores deixassem o clube e obtivessem lucros significativos em alguns dos que eram considerados excedentes aos requisitos.

Aqui, a GOAL te mostra os jogadores mais caros vendidos pelos seis vezes vencedores da Premier League…

Maiores vendas do Manchester City por temporada

Temporada Jogador Taxa de transferência (em libras) Valor total (em libras) 2022-23 Raheem Sterling £47.5 milhões £140 milhões 2021-22 Ferran Torres £47 milhões £85 milhões 2020-21 Leroy Sané £55 milhões £70 milhões 2019-20 Danilo £33 milhões £64 milhões 2018-19 Brahim Diaz £15 milhões £52 milhões 2017-18 Kelechi Iheanacho £25 milhões £52 milhões 2016-17 Stevan Jovetic £12 milhões £32 milhões 2015-16 Alvaro Negredo £23.7 milhões £61 milhões 2014-15 Javi Garcia £13 milhões £27 milhões 2013-14 Carlos Tevez £12 milhões £14 milhões 2012-13 Mario Balotelli £18 milhões £40 milhões 2011-12 Jerome Boateng £12 milhões £28 milhões 2010-11 Robinho £19 milhões £36 milhões 2009-10 Elano £6.5 milhões £28 milhões 2008-09 Vedran Corluka £8 milhões £ 24milhões 2007-08 Joey Barton £6 milhões £ 9 milhões 2006-07 David James £1.5 milhão £4 milhões 2005-06 Shaun Wright-Phillips £21 milhões £22 milhões 2004-05 Nicolas Anelka £7 milhões £8 milhões 2003-04 Matias Vuoso £1.3 milhões £6 milhões 2002-03 Dickson Etuhu £1 milhão £1 milhão 2001-02 Mark Kennedy £2 milhões £6 milhões 2000-01 Lee Peacock £800 mil £1.5 milhão

As 10 maiores vendas da história do Manchester City