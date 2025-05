Como o Bayern gastou R$ 6,5 bilhões em contratações

Equipe alemã conquistou, desde 2010, todas as edições da Bundesliga; Bávaros ainda se mantém no topo do futebol mundial

O Bayern Munchen é um dos clubes de maior sucesso no futebol mundial. Eles conquistaram o título da Bundesliga 32 vezes, ao mesmo tempo em que levantaram a Liga dos Campeões em seis ocasiões ao longo de sua ilustre história. E eles tiveram alguns jogadores absolutos representando-os em seu caminho para toda aquela galeria. Basta pensar em Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Lothar Matthaus, Franck Ribery, Arjen Robben e muitos outros. Muitos desses nomes de alto nível foram trazidos de outros clubes, pois o Bayern provou historicamente que não tem medo de espalhar o dinheiro se acharem que a oportunidade está certa. Essa abordagem lhes rendeu muitas recompensas ao longo do século XXI, pois asseguraram os serviços de algumas verdadeiras superestrelas. Mas quem custou a eles as maiores taxas de transferência? Transferências mais caras do Bayern de Munique por temporada TEMPORADA TRANSFERÊNCIA MAIS CARA VALOR GASTO 2022/23 Matthijs de Ligt €67M / R$ 340,96 M €137.5M / R$ 699,73 M 2021/22 Dayot Upamecano €42.50M / R$ 216,28 M €57.50M / R$ 292,6 M 2020/21 Leroy Sane €60M / R$ 305,34 M €77.25M / R$ 393,12 M 2019/20 Lucas Hernandez €80M / R$ 407,12 M €139.50M / R$ 709,91 M 2018/19 Alphonso Davies €10M / R$ 50,89 M €10M / R$ 50,89 M 2017/18 Corentin Tolisso €41.50M / R$ 211,19 M €116.50M / R$ 592,86 M 2016/17 Renato Sanches / Mats Hummels €35M / R$ 178,11 M €70M / R$ 356,23 M 2015/16 Arturo Vidal €39.25M / R$ 199,74 M €90.75M / R$ 461,82 M 2014/15 Medhi Benatia €28M / R$ 142,49 M €53.40M / R$ 271,75 M 2013/14 Mario Gotze €37M / R$ 188,29 M €62M / R$ 315,51 M 2012/13 Javi Martinez €40M / R$ 203,56 M €70.30M / R$ 357,75 M 2011/12 Manuel Neuer €30M / R$ 152,67 M €52.10M / R$ 265,13 M 2010/11 Luiz Gustavo €17M / R$ 86,51 M €17M / R$ 86,51 M 2009/10 Mario Gomez €30M / R$ 152,67 M €75.70M / R$ 385,23 M 2008/09 None Nil Nil 2007/08 Franck Ribery €30M / R$ 152,67 M €93.20M / R$ 474,29 M 2006/07 Lukas Podolski €10M / R$ 50,89 M €24M / R$ 122,13 M 2005/06 Valerien Ismael €8.50M / R$ 43,26 M €11.20M / R$ 57 M 2004/05 Lucio €12M / R$ 61,07 M €25.75M / R$ 131,04 M 2003/04 Roy Makaay €19.75M / R$ 100,51 M €27M / R$ 137,40 M 2002/03 Ze Roberto €9.50M / R$ 48,34 M €24.50M / R$ 124,68 M 2001/02 Claudio Pizarro €7.54M / R$ 38,37 M €20.54M / R$ 104,53 M 2000/01 Willy Sagnol €7.70M / R$ 39,18 M €10M / RS 50,89 M TOTAL €1.27 bi / R$ 6,5 bi *Todos os dados foram retirados do portal Trasnfermarkt. ** Valores de euros para reais considerados na cotação atual. Top 10 transferências mais caras do Bayern de Munique