Como o Arsenal gastou R$ 3,9 bilhões em reforços

Os Gunners investiram muito nos últimos anos, com nomes como Mesut Özil e Aubameyang, mas nem todas as contratações milionárias foram um sucesso

Houve um período após a mudança do Arsenal de Highbury para o Emirates Stadium, onde o dinheiro estava curto e Arsène Wenger foi forçado a trabalhar com pouco investimento. Isso tudo mudou, no entanto, quando Mesut Özil chegou com status de estrela vindo do Real Madrid em 2013 por um valor recorde do clube, naquela época, de £ 42,5 milhões (275 milhões de reais).

Desde então, os Gunners não pararam no mercado de transferências e quebraram o recorde do clube em mais três ocasiões, na tentativa de competir com a elite da Europa.

Agora, a GOAL te mostra as 15 contratações mais caras da história do Arsenal…