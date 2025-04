Como o "Normal One" Claudio Rainieri recuperou a Roma em mais um conto de fadas para o técnico

C. Ranieri

O adorável treinador italiano está liderando mais uma reviravolta notável em Roma, contrariando todas as expectativas

Apesar da impressionante sequência de vitórias da Roma, Claudio Ranieri não pretende voltar atrás em sua decisão de deixar o cargo de treinador ao final da temporada para assumir uma função diretiva no clube que representou pela primeira vez como jogador há mais de 50 anos.

Ele, inclusive, está desempenhando um papel importante na busca por seu sucessor. Após a vitória contra o Lecce por 1 a 0 no sábado passado (29), que foi a última das sete consecutivas que teve até o empate com a Juventus neste domingo (6), Ranieri foi questionado pelo canal Sky Sport Italia se estava procurando por um treinador com um perfil semelhante ao seu.

Sem hesitar, o romano respondeu: “Outro Ranieri não existe!” Ele estava brincando, claro — mas é impossível negar a veracidade da afirmação.

Ranieri é único: uma figura universalmente adorada no futebol, responsável por milagres que nem mesmo técnicos mais celebrados, como Pep Guardiola, chegaram perto de realizar.

Ele garante que não há fórmula mágica para seu sucesso. “Ninguém tem uma varinha mágica”, diz Ranieri. E ainda assim, aos 73 anos, ele está escrevendo aquele que pode ser o capítulo final perfeito de um verdadeiro conto de fadas futebolístico…