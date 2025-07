Como Marcus Rashford pode ser mais do que um reserva de luxo do trio de ataque estrelado do Barcelona

Atacante inglês não parece um jogador do mais alto nível há dois anos, mas ele pode ter bastante tempo de jogo na Catalunha

Rio Ferdinand estava certo ao afirmar que muitas pessoas ficaram surpresas com o interesse do Barcelona em Marcus Rashford, “considerando o que ele produziu nos últimos dois anos”. Basicamente, o desempenho e o comportamento do atacante colocaram em xeque a decisão do Manchester United de lhe oferecer um novo contrato em julho de 2023, com um salário impressionante de £325 mil por semana.

Como resultado, pouco mais de um mês após assumir o comando como treinador em novembro passado, Rúben Amorim decidiu que queria se desfazer de Rashford o mais rápido possível. Para frustração do United, não foi possível encontrar um comprador — mesmo após um período por empréstimo moderadamente encorajador no Aston Villa, durante a segunda metade da última temporada.

No entanto, o Barcelona acabou de anunciar a contratação de Rashford por empréstimo, com uma opção de compra no valor de aproximadamente £30 milhões no próximo ano — o que, dadas as circunstâncias, é praticamente o melhor cenário que o Manchester United poderia esperar. Obviamente, uma venda imediata teria sido preferível, pois traria recursos muito necessários para a extensa reconstrução que Amorim pretende realizar em Old Trafford, mas ao menos o clube conseguiu tirar o enorme salário de Rashford da folha de pagamento.

Mais artigos abaixo

Além disso, há boas chances de que o empréstimo se transforme em uma transferência definitiva — porque, embora a percepção geral seja de que ele será apenas um reserva de luxo no Barcelona, Rashford pode, na verdade, se revelar uma contratação vantajosa ainda neste próximo ciclo.