Como Manuel Ugarte pode ser o motorzinho que faltava para o meio-campo do Manchester United

O uruguaio adora uma disputa e vai fortalecer o meio-campo frágil dos Red Devils

O Manchester United teve grandes problemas na temporada passada, especialmente no meio-campo. Casemiro sofreu com lesões, Sofyan Amrabat não se adaptou à Premier League e Mason Mount perdeu quase toda a temporada.

Isso forçou Bruno Fernandes a assumir mais responsabilidades, o que prejudicou seu desempenho ofensivo. Embora a ascensão de Kobbie Mainoo tenha ajudado, não resolveu o déficit de energia e dinamismo no meio-campo.

No início do verão europeu, o United identificou Manuel Ugarte como a solução e, após três meses de negociações com o PSG, finalmente fechou o acordo. Ugarte, conhecido por sua combatividade e energia, é visto por Erik ten Hag como a peça que pode transformar o meio-campo do United.

O United já teve grandes volantes como Roy Keane, mas substituí-los tem sido difícil. Ugarte, porém, tem um futuro promissor e, se bem utilizado, pode trazer estabilidade ao time, enquanto Mainoo e Fernandes focam no ataque.

