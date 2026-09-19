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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Como Licina, talento emprestado pela Juventus à Cremonese, jogou hoje

A. Licina
Juventus
Cremonese

Depois de um início de temporada em grande estilo, hoje o talento deu uma pequena pausa.

Depois de um início de temporada como protagonista, Adin Licina tem uma atuação ligeiramente abaixo contra a Virtus Entella. O jovem atacante alemão da Cremonese, que chegou por empréstimo da Juventus, foi escalado como titular por Fabio Pecchia, mas não conseguiu deixar sua marca nos metros finais.

  • Licina permaneceu em campo por 58 minutos, antes de dar lugar a Nasti, sem conseguir encontrar a jogada decisiva ou mostrar aquelas ações que haviam marcado sua brilhante estreia com a Cremonese. O duelo com a Entella terminou em 0 a 0, em uma partida na qual o atacante teve dificuldades para entrar de vez na dinâmica ofensiva.


    Foi, portanto, um passo atrás em relação às primeiras atuações pela Cremonese. Nascido em 1997, Licina havia começado sua trajetória em grande estilo, com dois gols e uma assistência nas duas primeiras partidas, contra o Parma, na Copa da Itália, e o Padova, na Série B. Depois dos bons 90 minutos disputados contra o Cesena, veio a substituição na marca de uma hora de jogo contra a Entella, em um dia no qual suas qualidades ofensivas ficaram apagadas.

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