Como o fracasso na Copa da Itália vai ter consequências no Milan

Existe um caminho possível para o Milan, mas nada do que a equipe mostrou até agora indica que esteja pronta para segui-lo com sucesso

Diante da única partida que poderia salvar sua temporada, o Milan fez... aquilo.

"Isso", no caso, significa exatamente o que se espera do Milan em momentos decisivos ultimamente: praticamente nada. Para ser gentil, com o futuro do clube em jogo, o Milan ficou muito aquém — e agora todos envolvidos com o time terão que lidar com as consequências.

Isso inclui o técnico Sérgio Conceição, que está praticamente certo de deixar o comando ao fim da temporada. Inclui também diversos jogadores que devem ser dispensados como parte de uma reconstrução urgente. E, sim, inclui Christian Pulisic, que, embora não tenha grande culpa, deve se tornar uma das figuras centrais na missão de tirar o clube do buraco.

E haverá consequências. A derrota por 1 a 0 para o Bologna na final da Copa da Itália, não foi apenas a perda de uma chance de encerrar a temporada com um troféu — foi também a perda de uma vaga garantida na Europa League.

Após a partida, o diretor do clube, Giorgio Furlani, falou à SportMediaset sobre a decepcionante campanha 2024/25.

“Não podemos negar: esta foi uma temporada fracassada. Apesar do título da Supercopa, estamos longe dos objetivos que estabelecemos... Compartilhamos da frustração dos torcedores. Cometemos vários erros e agora precisamos olhar para frente e corrigi-los para voltar ao patamar onde torcedores e dirigentes esperam ver o Milan.”

Pulisic é um jogador de nível Champions League, mas, nas circunstâncias atuais, até mesmo uma vaga na Conference League parece improvável. E mesmo que o Milan conseguisse esse prêmio de consolação, os danos esportivos e financeiros já estarão feitos.

Mais uma vez: a culpa não é de Pulisic. Ele tem sido um dos poucos destaques do time em grandes jogos. Mas, justamente no maior deles nesta temporada, ele — e o Milan — decepcionaram. Agora, resta ao americano, um dos poucos que provavelmente permanecerão, encarar a inevitável pergunta: e agora?