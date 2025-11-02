Como foi a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores de 2021? Artilheiros, elenco e mais

O Palmeiras conquistou o título da Libertadores de 2021 em uma campanha histórica que culminou com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Montevidéu, no Estádio Centenário. O gol decisivo foi marcado por Deyverson, na prorrogação, garantindo o tricampeonato continental do Verdão.
Como atual campeão, o Palmeiras entrou direto na fase de grupos da Libertadores, integrando o Grupo A ao lado de Defensa y Justicia (Argentina), Universitario (Peru) e Independiente del Valle (Equador). O time alviverde terminou na liderança com 15 pontos, somando cinco vitórias e apenas uma derrota, atrás apenas do Atlético Mineiro na classificação geral.
Nas oitavas de final, superou a Universidad Católica, do Chile, com duas vitórias por 1 a 0. Nas quartas, reencontrou o São Paulo e quebrou o tabu de nunca ter eliminado o rival na competição: empatou por 1 a 1 no Morumbi e venceu por 3 a 0 no Allianz Parque. Na semifinal, enfrentou o Atlético Mineiro e, após dois empates — 0 a 0 em casa e 1 a 1 no Mineirão —, garantiu vaga na decisão graças ao gol marcado fora de casa, alcançando assim sua segunda final consecutiva de Libertadores.
Abaixo, a GOAL destaca a campanha histórica do Palmeiras na edição de 2021.
