Palmeiras campeão da Copa Libertadores da América 2021Getty Images
Pedro Augusto Dias

Como foi a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores de 2021? Artilheiros, elenco e mais

Verdão conquistou o tricampeonato da Libertadores com gol de Deyverson na prorrogação, em Montevidéu, e consolidou a era vitoriosa sob o comando de Abel Ferreira

O Palmeiras conquistou o título da Libertadores de 2021 em uma campanha histórica que culminou com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Montevidéu, no Estádio Centenário. O gol decisivo foi marcado por Deyverson, na prorrogação, garantindo o tricampeonato continental do Verdão.

Como atual campeão, o Palmeiras entrou direto na fase de grupos da Libertadores, integrando o Grupo A ao lado de Defensa y Justicia (Argentina), Universitario (Peru) e Independiente del Valle (Equador). O time alviverde terminou na liderança com 15 pontos, somando cinco vitórias e apenas uma derrota, atrás apenas do Atlético Mineiro na classificação geral. 

Nas oitavas de final, superou a Universidad Católica, do Chile, com duas vitórias por 1 a 0. Nas quartas, reencontrou o São Paulo e quebrou o tabu de nunca ter eliminado o rival na competição: empatou por 1 a 1 no Morumbi e venceu por 3 a 0 no Allianz Parque. Na semifinal, enfrentou o Atlético Mineiro e, após dois empates — 0 a 0 em casa e 1 a 1 no Mineirão —, garantiu vaga na decisão graças ao gol marcado fora de casa, alcançando assim sua segunda final consecutiva de Libertadores.

Abaixo, a GOAL destaca a campanha histórica do Palmeiras na edição de 2021.

  • Weverton Gustavo Gomez Palmeiras Flamengo Copa Libertadores 27112021

    A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA COPA LIBERTADORES DE 2021

    FASEJOGO
    Fase de gruposUniversitario 2 x 3 Palmeiras
    Fase de gruposPalmeiras 5 x 0 Independeinte del Valle
    Fase de gruposDefensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras
    Fase de gruposIndependiente del Valle 0 x 1 Palmeiras
    Fase de gruposPalmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia
    Fase de gruposPalmeiras 6 x 0 Universitario
    Oitavas de final (ida)Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras
    Oitavas de final (volta)Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica
    Quartas de final (ida)São Paulo 1 x 1 Palmeiras
    Quartas de final (volta)Palmeiras 3 x 0 São Paulo
    Semifinal (ida)Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG
    Semifinal (volta)Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
    FinalPalmeiras 2 x 1 Flamengo
  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NA COPA LIBERTADORES DE 2021

    Em 10 jogos disputados na Libertadores, Rony marcou seis gols e foi o principal artilheiro do Palmeiras na competição. Logo atrás vieram Raphael Veiga, com cinco gols, e Patrick de Paula, que balançou as redes três vezes durante a campanha do título.

  • Deyverson Andreas Pereira Palmeiras Flamengo final Libertadores 2021Getty Images

    RELACIONADOS DO PALMEIRAS PARA A FINAL DA LIBERTADORES DE 2021

    Goleiros: 21 – Weverton e 42 – Jailson

    Defensores: 12 – Mayke, 15 – Gustavo Gómez, 13 – Luan, 22 – Joaquín Piquerez, 4 – Benjamín Kuscevic e 6 – Jorge

    Meio-campistas: 28 – Danilo, 8 – Zé Rafael, 14 – Gustavo Scarpa, 23 – Raphael Veiga, 5 – Patrick de Paula, 18 – Danilo Barbosa, 25 – Gabriel Menino e 30 – Felipe Melo

    Atacantes: 43 – Dudu, 7 – Rony, 9 – Deyverson, 10 – Luiz Adriano, 11 – Wesley, 19 – Breno Lopes e 27 – Gabriel Veron

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2021: FinalGetty Images Sport

    ONDE ASSISTIR À REPRISE DO JOGO?

    É possível assistir à reprise completa de Palmeiras 2 x 1 Flamengo, final da Libertadores de 2021, no canal SBT Sports, no YouTube. O vídeo, que já ultrapassa 6,8 milhões de visualizações, relembra o confronto histórico em que o Verdão conquistou seu terceiro título da competição.

