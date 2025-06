Como Estêvão já mostra que o Chelsea precisa achar espaço para o garoto do Palmeiras no time titular

Garoto de 18 anos mostra que está pronto para o próximo passo, e clube inglês deve envolvê-lo o mais rápido possível na próxima temporada

Colocado sob os holofotes no Mundial de Clubes, Estêvão não decepcionou. Pelo contrário: correspondeu plenamente às altas expectativas em torno de seu nome antes da aguardada transferência de £56 milhões para o Chelsea, prevista para ser concluída no próximo mês. Em seus últimos jogos pelo Palmeiras, o jovem tem se destacado como uma das principais figuras da equipe.

Na quinta-feira, Estêvão conquistou seu segundo prêmio consecutivo de melhor jogador da partida no torneio, ao ajudar o Verdão a vencer o Al Ahly por 2 a 0 — resultado que praticamente garante a vaga nas oitavas de final. A atuação veio na sequência de uma exibição promissora no empate diante do tradicional Porto, em que já havia deixado claro seu imenso potencial.

Cada vez mais, fica evidente que o Chelsea precisará encontrar uma maneira de integrá-lo ao elenco principal o quanto antes após sua chegada. Essa missão, no entanto, representará um desafio e tanto para o técnico Enzo Maresca.