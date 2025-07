Como o Cruzeiro ressurgiu para brigar de novo pelo título do Brasileirão

De volta ao topo da tabela no Campeonato Brasileiro, a Raposa passou por uma sequência de desventuras até, enfim, voltar a mostrar que pode disputar os grandes títulos

A cor azul tem uma conotação de melancolia na língua inglesa. Pensar na personagem Tristeza, dos filmes “Divertidamente”, da Disney, completamente azulada, resume bem o recado. Dizer, em tradução livre, que está “sentindo o azul” (feeling blue) é uma alerta de que as coisas não andam bem. E até mesmo o Blues, como gênero de música, canta sobre sofrimentos, grandes dificuldades ou injustiças vividas por alguém.

Neste sentido, o Cruzeiro tem vivido o período mais Blue de sua laureada história... mas em 2025 as coisas parecem voltar ao sentido do “tudo azul” que o idioma português, aí sim, tratou de usar de forma positiva. E que o clube celeste se acostumou. O time treinado pelo português Leonardo Jardim tem sido um dos melhores da atual temporada, figurando nas primeiras posições da tabela do Brasileirão e mostrando que é um candidato sério ao título – que foi seu pela última vez em 2014. A vitória por 4 a 0 sobre o Juventude, pela 15ª rodada, só faz aumentar esta percepção.