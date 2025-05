Como comprar ingresso para jogo do Vasco da Gama em São Januário ou no Maracanã

Planos de sócio-torcedor oferecem acesso antecipado, descontos e experiências exclusivas para quem quer ver o Cruz-maltino de perto

O torcedor do Vasco pode garantir sua presença nos jogos em São Januário ou no Maracanã com mais economia e praticidade ao aderir a um dos planos de sócio do clube. Além de descontos expressivos nos ingressos e prioridade de compra, os pacotes oferecem benefícios extras que vão de brindes a cupons de desconto em aplicativos parceiros. Há opções para todos os perfis de vascaínos.

Vale lembrar que, no caso de partidas realizadas no Maracanã, é obrigatório o cadastro da biometria facial no ato da compra.