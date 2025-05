Como comprar ingresso para jogo do São Paulo no MorumBIS

Planos de sócio-torcedor oferecem descontos, benefícios e prioridade na compra de ingressos para partidas do Tricolor

Ir ao Morumbis ver o São Paulo de perto é mais fácil – e vantajoso – para quem é sócio-torcedor. Com mais de 57 mil membros atualmente, o clube disponibiliza diferentes categorias de associação, com valores variados, benefícios exclusivos e prioridade na compra de ingressos. Do torcedor que mora na capital ao que vive em outro estado, há planos pensados para diferentes perfis de são-paulinos.

O programa “Tricolor Morumbis” oferece cinco categorias com descontos progressivos e vantagens que vão além do estádio, como cupons mensais no Zé Delivery e kits personalizados. Para quem mora fora de São Paulo, o clube criou a linha "Tricolor Brasileiro", que segue a mesma lógica — exceto pelo acesso aos jogos no estádio, que depende da compra avulsa de ingresso com base na prioridade do plano. Abaixo, a GOAL detalha todas as opções disponíveis para os tricolores.