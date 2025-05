Como comprar ingresso para jogo do Internacional no Beira-Rio

Conheça os planos disponíveis, os valores e os benefícios para garantir presença nos jogos do Colorado em Porto Alegre

Torcer pelo Internacional no Beira-Rio ficou mais acessível e democrático com os diferentes planos de associação oferecidos pelo clube. Seja você torcedor de arquibancada, visitante ocasional ou pai/mãe de um pequeno colorado, há uma modalidade que cabe no bolso e no estilo de vida de cada um.

Os planos variam em preço, prioridade na compra de ingressos, descontos e outros benefícios como gratuidade no Museu do Inter, sorteios e até cupons para o aplicativo Zé Delivery. A seguir, veja como funcionam os principais planos e escolha o que mais combina com você