Se você é torcedor do Grêmio e deseja assistir a uma partida na Arena com mais facilidade, economia ou comodidade, vale a pena entender como funcionam os planos de associação ao clube. O Tricolor disponibiliza três categorias principais para sócios: Desconto no Ingresso, Acesso Garantido e Cadeira Numerada, com opções para diferentes perfis de torcedores