Planos de sócio-torcedor garantem descontos, prioridade na compra e experiências exclusivas com o clube

Se você quer garantir seu lugar no Mineirão para torcer pelo Cruzeiro, o caminho mais rápido, vantajoso e seguro é por meio do programa Sócio 5 Estrelas. Com diferentes faixas de preços, descontos progressivos e benefícios que vão além dos ingressos, o clube oferece planos que se encaixam em diferentes perfis de torcedores.

A seguir, conheça os planos e entenda como comprar ingresso para os jogos do Cabuloso no Mineirão: