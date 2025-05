Como comprar ingresso para jogo do Atlético-MG na Arena MRV ou em Belo Horizonte

Planos do programa Galo Na Veia oferecem descontos, prioridades e benefícios exclusivos para torcedores

Garantir presença nos jogos do Atlético-MG, seja na Arena MRV ou em outros estádios de Belo Horizonte, exige atenção ao funcionamento do programa Galo Na Veia — principal canal de acesso a ingressos com desconto e prioridade na compra. Com planos que variam conforme o perfil do torcedor, o clube oferece benefícios como camisas oficiais, tour com preço reduzido, vantagens em lojas oficiais, experiências exclusivas e cupons de desconto em serviços parceiros.

A escolha do plano ideal pode fazer toda a diferença para quem quer acompanhar o Galo de perto — com economia e mais chances de garantir lugar nas arquibancadas. Conheça os principais planos e entenda como comprar seu ingresso para o próximo jogo do Atlético.