Como a CazéTV e o Youtube conseguiram comprar direitos do Brasileirão com a Liga Forte União

Campeonato Brasileiro será transmitido em sinal aberto na mídia digital pelos próximos três anos; entenda o contexto

A transmissão dos jogos do Brasileirão nos próximos anos será bem diferente da forma que já conhecemos. O YouTube anunciou na terça-feira (9) que fechou um acordo com a Liga Forte União (LFU) pelos direitos de 38 jogos do maior campeonato do país durante os próximos três anos, disponíveis na CazéTV, rede do streamer Casimiro Miguel.

Desde 2022 na tentativa de unificar uma liga que gerisse as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a LFU (Liga Forte União) vêm divergindo objetivos, criando dois polos comerciais e protagonizando o que será uma nova era na transmissão do futebol nacional. Antes do anúncio da CazéTV, o segundo bloco já havia acordos com a Record e com a Amazon Prime Video, enquanto a primeira se manteve com o Grupo Globo.

Todas as cotas de publicidade que envolvem as transmissões do Brasileirão na emissora via streaming já foram vendidas, indicando, além do sucesso comercial, a visibilidade que promete ser atingida com o YouTube. No entanto, não há valores confirmados enquanto todos os pacotes ainda não estiverem negociados.

A GOAL apresenta mais detalhes do anúncio, das futuras transmissões dos jogos da Série A, os times da Libra e da LFU e muito mais sobre a aquisição dos direitos.