Como a Atalanta acabou com a invencibilidade do Bayer Leverkusen para chocar o mundo na Liga Europa

A Atalanta de Gian Piero Gasperini finalmente conquistou um troféu ao acabar com o quase invencível Bayer Leverkusen na final da Liga Europa

Gian Piero Gasperini nunca havia conquistado um troféu como treinador, a Atalanta não levantava uma taça há 61 anos, e eles haviam perdido outra final da Coppa Italia (a terceira sob o comando do técnico) na semana passada. Então, que chance eles tinham contra o Bayer Leverkusen, os recém campeões da Bundesliga, que não perdiam há 361 dias, em busca da tríplice coroa? Quase zero, de acordo com muitos especialistas.

De fato, alguns até temiam que Gasperini estivesse se preparando para a derrota ao argumentar que o resultado da final da Liga Europa era irrelevante; que a mera presença da Atalanta em Dublin já era uma espécie de vitória em si. Ele também estava certo, por um lado.

Mesmo que tivessem perdido, as conquistas do time de Bérgamo com o treinador ainda mereceriam o maior respeito. A questão é, se eles não tivessem acabado com o time até então imparável de Xabi Alonso, talvez não tivessem recebido esse reconhecimento.

O fato é que Atalanta tem desafiado a lógica há muito tempo, e só agora eles receberão o crédito que tão merecidamente conquistaram após finalmente colocarem as mãos no troféu que realmente merecem.

