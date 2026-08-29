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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Como anuncia oficialmente Ricci, do Milan: o comunicado

Como
Mercado da bola
Milan
S. Ricci

O clube de Como oficializa a chegada do meio-campista vindo do Milan

Como se lê no site oficial do clube de Como, "O Como 1907 tem o prazer de anunciar a contratação do meio-campista italiano Samuele Ricci por empréstimo até o fim da temporada 2026/27, com opção, junto ao A.C. Milan.


Nascido em 2001, Ricci foi revelado nas categorias de base do Empoli, subindo pelas equipes de base antes de fazer sua estreia como profissional na Série B em 2019.


Depois de somar mais de 90 jogos pelo Empoli, Ricci se transferiu para o Torino em janeiro de 2022, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. Após três temporadas e meia no Torino, o meio-campista se transferiu para o Milan em julho de 2025".


  • A nota do Como prossegue: "Aos 25 anos, Samuele Ricci já soma mais de 200 partidas como profissional e vestiu a camisa da seleção principal da Itália em diversas ocasiões. Um meio-campista organizado e tecnicamente dotado, Ricci se junta ao time de Cesc Fàbregas trazendo importante experiência na Serie A e a capacidade de comandar o jogo no meio-campo.


    O técnico do Como 1907, Cesc Fàbregas, declarou: "Samuele é um jogador que conhecemos bem. Tem grande qualidade técnica, inteligência e capacidade de controlar a bola. Estou convencido de que suas características combinam bem com a nossa maneira de jogar e que ele pode nos dar muito. Estamos felizes por tê-lo conosco e mal podemos esperar para começar a trabalhar juntos".


    Sobre sua chegada ao Como, Samuele Ricci comentou: "Estou feliz por estar aqui, as impressões foram ótimas desde o primeiro momento. Gostei muito do projeto que o clube me apresentou e mal posso esperar para me colocar à disposição do treinador e da equipe para começar esta nova experiência".


    Bem-vindo ao Como, Samuele".



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