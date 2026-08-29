Como anuncia oficialmente Ricci, do Milan: o comunicado

Como se lê no site oficial do clube de Como, "O Como 1907 tem o prazer de anunciar a contratação do meio-campista italiano Samuele Ricci por empréstimo até o fim da temporada 2026/27, com opção, junto ao A.C. Milan.





Nascido em 2001, Ricci foi revelado nas categorias de base do Empoli, subindo pelas equipes de base antes de fazer sua estreia como profissional na Série B em 2019.





Depois de somar mais de 90 jogos pelo Empoli, Ricci se transferiu para o Torino em janeiro de 2022, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. Após três temporadas e meia no Torino, o meio-campista se transferiu para o Milan em julho de 2025".



