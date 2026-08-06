Como se lê no site oficial do clube lariano, o Como 1907 tem o prazer de anunciar a contratação por empréstimo do lateral-direito da seleção brasileira Yan Couto, vindo do Borussia Dortmund, para a temporada 2026/27.
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Como anuncia Couto oficialmente. Fabregas: "Jogador corajoso"
A carreira
Nascido em 2002, Couto iniciou sua carreira no Coritiba antes de se transferir para o Manchester City em 2020.Depois, ganhou experiência por Girona, Braga e Borussia Dortmund, transferindo-se em definitivo para o clube alemão em 2025.
Jogador dinâmico e tecnicamente dotado, Couto pode atuar em diferentes funções pelo lado direito, levando ao Como a experiência adquirida na Bundesliga, na Champions League, na Europa League e no Mundial de Clubes.
No cenário internacional, conquistou a Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2019 com o Brasil e estreou pela seleção principal em 2023.
AS PALAVRAS DE FÀBREGAS E COUTO
O técnico do Como 1907, Cesc Fàbregas, comentou: "Yan é um jogador corajoso e tecnicamente forte, que nos oferece várias opções pela lateral direita. Ele gosta de jogar para a frente, tem muita energia e se adapta bem à nossa maneira de jogar. Ainda é jovem, mas já adquiriu uma experiência importante e acreditamos que possa continuar crescendo conosco".
Sobre sua chegada, Yan declarou: "Estou muito feliz por estar aqui, gosto muito da maneira de jogar da equipe e da sua filosofia, espero ajudar a equipe a melhorar ainda mais. Acredito que este seja um passo importante para a minha carreira, mal posso esperar para começar".
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