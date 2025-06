Como Alejandro Garnacho ameaça própria carreira com posts nas redes sociais que irritam a torcida do Manchester United

A postagem em tom de provocação provocação do argentino nas redes sociais confirma a crença de muitos torcedores de que os Red Devils estariam melhor sem ele — e acende um sinal de alerta para eventuais interessados...

Você provavelmente já ouviu falar do filme 'Como Perder Amigos e Alienar Pessoas'. Alejandro Garnacho acabou de escrever a sequência: 'Como Perder Torcedores e Afugentar Clubes Interessados'.

O ponta do Manchester United está curtindo as férias de verão enquanto busca um novo clube, após ser avisado por Ruben Amorim para encontrar um destino. Mas, em vez de manter um perfil discreto, ele resolveu provocar e irritar os torcedores dos Red Devils com uma postagem polêmica no Instagram no domingo à noite. Caminhando por uma mansão de luxo em Ibiza, entre uma Ferrari e uma Lamborghini, Garnacho posou vestindo a camisa do Aston Villa — com o nome de Marcus Rashford nas costas. Rashford respondeu alegremente à postagem, chamando Garnacho de “meu irmão”.

A mensagem era clara: Garnacho queria se posicionar ao lado de Rashford — e contra o técnico e o clube — formando uma aliança de excluídos que estão de saída do time onde foram formados. Ele se colocou, junto com Rashford (ambos com contratos renovados em 2023), no papel de vítimas.

E, enquanto irritou a torcida do United e confirmou a crescente impressão de que o clube estaria melhor sem seu comportamento mimado (apesar do talento), Garnacho também levantou um sinal de alerta para outros clubes que poderiam se interessar por ele nesta janela...