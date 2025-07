Comercial x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Estádio Palma Travassos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Comercial e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 21h (de Brasília), no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela terceira rodada da Copa Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Na liderança do Grupo 2 com seis pontos, o Comercial pode abrir três de vantagem no encerramento da terceira rodada, caso vença nesta quarta-feira. Até o momento, o Leão do Norte venceu o Francana e o Itapirense por 1 a 0 nas duas primeiras partidas.

Por outro lado, o Botafogo-SP busca a primeira vitória na Copa Paulista. Na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado, o time de Ribeirão Preto foi derrotado pela Inter de Limeira por 3 a 0 e empatou sem gols com o Francana.