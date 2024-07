Comemore, Harry Kane! Bayern de Munique aparece como o grande vencedor da janela de transferências

Bávaros têm se movimentado bem no mercado para oferecer as peças necessárias para o inglês, enfim, acabar com sua seca de títulos

Harry Kane pode realmente ser o jogador de futebol mais azarado da história. O que mais o capitão da Inglaterra precisa fazer para ganhar seu primeiro troféu? No ano passado, ele teve, sem dúvida, sua melhor temporada do recorte recente, quase quebrando o recorde de gols de Robert Lewandowski na Bundesliga e fazendo tudo o que podia para levar os bávaros ao título nacional - mas o Bayer Leverkusen tinha outros planos. Ele chegou à Euro 2024 exausto e fora de forma, mas ainda assim marcou três vezes e ficou a um contra-ataque expansivo da Espanha de pelo menos chegar à prorrogação da final. Se ele estivesse em forma e jogando bem, a Inglaterra teria ainda mais chances. Mas ele já salvou a seleção muitas vezes. Mas a vida segue. E logo começa mais uma temporada - e, consequentemente, mais uma chance para buscar seu primeiro título. E, apenas algumas semanas após o início da janela de transferências, o Bayern tem feito um ótimo trabalho até agora. Não há garantia de que os troféus virão, mas os sinais, até aqui, são muito bons. Ainda existe a ameaça de grandes nomes deixarem a equipe, é verdade, mas Vincent Kompany deve estar bem confiante de que 2025 pode ser um bom ano - o ano em que Kane finalmente acaba com sua seca. Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo