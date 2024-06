Comemoração rápida, Copa do Nordeste não é mais o bastante para o Fortaleza

Grande força do futebol nordestino desde que voltou à elite, o Leão do Pici pode se permitir sonhar com voos ainda mais altos

A relação entre Fortaleza e Copa do Nordeste está longe de ser, por exemplo, como a do Real Madrid com a Champions League (convenhamos, é coisa rara). Os maiores campeões da Lampions ainda são Bahia e Vitória, com quatro taças cada, apenas uma de vantagem para Sport, Ceará e agora o próprio Fortaleza (a diferença do Real Madrid para o segundo maior campeão da Champions é mais que o dobro!).

Mas, ao menos nos últimos anos, não há dúvidas que o grande favorito na disputa pelo principal título regional do país seja o Leão do Pici. Agora em 2024 o time treinado por Juan Pablo Vojvoda fez valer este favoritismo para levantar a taça, após bater o CRB na grande final. As semis, com direito a goleada histórica por 4 a 1 sobre o Sport, em plena Ilha do Retiro, deram o momento mais inesquecível da campanha.

A comemoração de uma torcida fanática, jogadores e comissão técnica, é mais do que válida. É obrigatória – ainda mais após a derrota para o maior rival na disputa do Campeonato Cearense. Obrigatória, mas rápida. Se ainda não é o maior campeão da Lampions, apelido carinhoso e já conhecido da Copa do Nordeste, o Fortaleza é quem mais levantou o troféu desde que voltou a ser um clube da elite do futebol brasileiro, em 2018.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!