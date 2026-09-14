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Com sangue egípcio e marroquino: quem é Younes Ibrahim, a joia do Brighton apto a representar 4 seleções?

Especiais e Opinião
Brighton
F. Hurzeler
England
Alemanha

Talento de origem árabe brilha no céu da Premier League

Enquanto o Brighton está sempre em busca do próximo diamante no mercado de talentos, desta vez não precisou ir longe. O diamante já estava presente dentro dos muros de sua academia, brilhando discretamente há anos.

Em uma cena que pode parecer passageira para alguns, mas que carrega grandes significados na trajetória de qualquer jovem jogador, o nome de Younes Ibrahim apareceu pela primeira vez na lista oficial da equipe principal do Brighton, quando ele ficou no banco de reservas durante a ampla vitória que as "Gaivotas" conquistaram sobre o Coventry City por 5 a 0. 

Seus pés não pisaram no gramado, mas naquele momento ele superou a mais importante barreira psicológica e profissional na Inglaterra: a barreira da transição de jogador de academia para jogador da equipe principal no campeonato mais forte do mundo.

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  • Uma noite no banco vale por uma temporada inteira

    O último domingo não foi um dia comum no diário de Younes; menos de 48 horas depois de marcar um belo gol com a camisa do time sub-21, o que agitou as redes sociais dos seguidores da academia, ele se viu recebendo uma ligação que mudou completamente seu humor: você está com o time principal amanhã.

    A comissão técnica do Brighton, comandada por Fabian Hürzeler, conhecida por sua ousadia em conceder oportunidades, não o convocou por cortesia; o Brighton não faz cortesias. O clube que vendeu Caicedo por 115 milhões, além de Mac Allister e Cucurella, sabe exatamente quando um jogador está pronto. A presença de Younes no banco em uma partida oficial, mesmo sem entrar em campo, é uma declaração de confiança, é dizer que enxergamos você muito em breve.

    E os números justificam essa confiança. Na atual temporada 2026-2027, Ibrahim disputou três partidas com as categorias de base em diferentes competições, contribuindo com dois gols (marcou um e deu uma assistência), mas a verdadeira explosão foi na temporada passada, quando encerrou o ano com nove gols e cinco assistências, tornando-se um dos nomes mais influentes na estrutura de base, não apenas como atacante, mas como um jogador que se movimenta com inteligência entre as linhas e sabe atuar como ponta e falso nove.

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  • Uma longa jornada que começou em Luton e passou pelo Chelsea

    A história de Younes não é a de um talento que surgiu do nada. É uma história de paciência e de uma progressão profissional rigorosa. Ele começou na modesta academia do Luton Town, onde aprendeu os fundamentos da disciplina inglesa, e depois deu um passo gigantesco ao se transferir para a academia do Chelsea, uma das melhores fábricas de talentos da Europa. Ali, teve contato com diferentes escolas de futebol e se impregnou da alta pressão e do jogo veloz.

    Mas o verdadeiro ponto de virada foi sua decisão de se transferir para o Brighton, juntando-se ao time sub-15, uma decisão que para alguns pareceu um retrocesso, mas que foi o auge da inteligência.

    O Brighton é o único clube da Inglaterra que oferece ao jogador da academia um caminho claro até o time principal. Ele progrediu com solidez: sub-15, depois sub-18, depois sub-21, e em cada etapa provava que não era apenas talentoso, mas capaz de evoluir física e mentalmente.

    E em julho passado veio o primeiro momento da colheita, quando Younes assinou o primeiro contrato profissional de sua carreira, um momento comentado por Ian Buckman, diretor da academia do Brighton, com palavras que resumem a filosofia do clube: "É um momento emocionante tanto para os jogadores quanto para suas famílias".

    E prosseguiu: "É um reconhecimento dos grandes esforços que fizeram durante o período em que estiveram na academia até agora, e agora eles precisam aproveitar as oportunidades disponíveis para garantir a continuidade de seu desenvolvimento e aprendizado, como comprovaram sua capacidade de fazê-lo até este momento".

  • O enigma das quatro seleções: quem levará Yunus?

    E é aqui que reside o lado mais fascinante da história de Younes Ibrahim, o lado que faz sua trajetória ultrapassar as fronteiras do Brighton e chegar aos escritórios de federações de futebol em quatro continentes.

    O jogador nasceu na Austrália, o que lhe dá o direito de representar a seleção dos "Socceroos", e mudou-se para a Inglaterra há oito anos, o que o torna legalmente elegível para defender a seleção dos Três Leões. Além disso, ele tem origens egípcias e marroquinas, o que lhe abre a porta para representar o Egito e o Marrocos.

    Estamos diante de um talento requisitado por quatro escolas de futebol diferentes. A Austrália busca o atacante do futuro, a Inglaterra não deixa escapar nenhum talento na Premier League, enquanto Egito e Marrocos adotam uma estratégia clara para atrair talentos com dupla nacionalidade na Europa.

    Até agora, Younes não tomou sua decisão, e trata-se de uma decisão inteligente. Aos dezoito anos, o foco deve estar no clube, em firmar-se no Brighton, em transformar a primeira convocação para o banco nos primeiros minutos em campo e, depois, no primeiro gol na Premier League. Depois disso, as quatro seleções virão bater à sua porta, e não o contrário.

    O que aconteceu diante do Coventry não foi apenas uma presença no banco de reservas. Foi o anúncio do nascimento de um projeto de futuro jogador internacional. Um projeto que começou em Sydney, foi lapidado em Londres, e que agora bate com força às portas da glória pela porta de entrada do litoral sul da Inglaterra.

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