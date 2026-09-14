Enquanto o Brighton está sempre em busca do próximo diamante no mercado de talentos, desta vez não precisou ir longe. O diamante já estava presente dentro dos muros de sua academia, brilhando discretamente há anos.

Em uma cena que pode parecer passageira para alguns, mas que carrega grandes significados na trajetória de qualquer jovem jogador, o nome de Younes Ibrahim apareceu pela primeira vez na lista oficial da equipe principal do Brighton, quando ele ficou no banco de reservas durante a ampla vitória que as "Gaivotas" conquistaram sobre o Coventry City por 5 a 0.

Seus pés não pisaram no gramado, mas naquele momento ele superou a mais importante barreira psicológica e profissional na Inglaterra: a barreira da transição de jogador de academia para jogador da equipe principal no campeonato mais forte do mundo.

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