Cole Palmer põe jogo no bolso e decide a conquista do Mundial de Clubes para o Chelsea: a avaliação dos campeões mundiais

O inglês marcou dois gols e deu uma assistência no MetLife Stadium, liderando a vitória do time de Enzo Maresca sobre os campeões europeus

Cole Palmer inspirou o Chelsea a conquistar a glória no Mundial de Clubes com uma atuação brilhante diante do campeão europeu Paris Saint-Germain, garantindo o título inédito para a equipe comandada por Enzo Maresca. O meia inglês marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 0, em Nova Jersey, que consagrou os Blues como os primeiros campeões da competição com 32 equipes.

Mesmo apontado como azarão, o Chelsea começou a final de forma agressiva e quase abriu o placar logo cedo, em uma boa jogada coletiva finalizada por Palmer. Do outro lado, Robert Sánchez teve que trabalhar bem para evitar o gol de Désiré Doué, mas a pressão inicial dos ingleses deu resultado ainda no primeiro tempo, quando Palmer recebeu de Malo Gusto e finalizou no canto inferior do gol para abrir o placar.

Pouco depois, o camisa 20 marcou novamente com um chute semelhante, após boa movimentação da equipe, que abriu espaço dentro da área. O terceiro gol veio antes do intervalo: Palmer avançou até a entrada da área e serviu João Pedro, que encobriu Donnarumma com categoria.

Mais artigos abaixo

O PSG tentou reagir no segundo tempo, mas esbarrou em defesas decisivas de Sánchez em finalizações de Ousmane Dembélé e Vitinha. Já Liam Delap, que entrou no lugar de João Pedro, obrigou Donnarumma a fazer duas boas defesas em sequência. Nos minutos finais, João Neves foi expulso por puxar o cabelo de Marc Cucurella, encerrando de forma frustrante a noite do clube francês.

Confira as notas dos jogadores do Chelsea no MetLife Stadium, segundo avaliação da GOAL...