Flamengo com Vini Júnior, Vasco, Sporting, Barcelona e mais: os clubes que mais revelaram craques eleitos melhores do mundo pela FIFA

The Best FIFA

Com a vitória de Vinícius Júnior, o Brasil segue possuíndo o maior número de clubes responsáveis pela formação de vencedores do prêmio

Após 17 anos de espera, o Brasil voltou a conquistar o prêmio FIFA The Best, e desta vez, foi Vinícius Júnior quem trouxe o troféu para o país. O atacante se tornou o primeiro jogador revelado pelo Flamengo a ser eleito o melhor jogador do mundo, ampliando a lista de clubes brasileiros que têm um fruto da base como vencedor do prêmio. Com isso, o Flamengo se junta a Vasco, Cruzeiro, Santa Cruz, São Paulo e Grêmio, tornando-se o sexto time brasileiro a revelar um vencedor da premiação individual.

No entanto, é o Sporting, de Lisboa, o único clube a ter mais de um atleta ganhador do prêmio FIFA The Best. Luis Figo, eleito em 2001, e Cristiano Ronaldo, que venceu cinco vezes, iniciaram suas trajetórias profissionais no clube português.

Confira, a seguir, as instituições que mais contribuíram para a conquista de craques eleitos melhores do mundo pela FIFA: