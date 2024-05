Clubes do Brasil e do México fazem consulta por Lucas Braga, que pertence ao Santos

Atacante de 27 anos está emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e tem opção de compra avaliada em US$ 2 milhões

O atacante Lucas Braga, que pertence ao Santos e está emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão, tem recebido consultas no mercado da bola. Clubes do Brasil e do México colheram informações sobre o jogador e cogitam propostas na próxima janela de transferências, como soube a GOAL.

Há a possibilidade de formalização de uma oferta entre junho e julho, quando o mercado da bola estará mais aquecido. O jogador está emprestado ao Shimizu S-Pulse, que tem preferência na aquisição do atleta. Os japoneses podem adquiri-lo por US$ 2 milhões (R$ 10,32 milhões na cotação atual), conforme estabelecido em contrato.

O Santos aguarda propostas para tomar uma decisão sobre o futuro do jogador, que tem contrato de empréstimo no futebol japonês até dezembro de 2024. Lucas Braga ainda tem vínculo na Vila Belmiro até 30 de abril de 2026.

