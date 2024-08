Clube da Letônia recusa proposta do Santos por atacante brasileiro, oferecido ao Porto

Peixe tentou contratação de Reginaldo Ramires por empréstimo, com opção de compra; clube pede 600 mil euros pelo negócio

O Santos fez uma proposta pela contratação de Reginaldo Ramires, atacante de 23 anos do Riga, da Letônia, no mercado da bola, como soube a GOAL. A oferta inicial do Peixe foi recusada, mas as tratativas ainda não foram encerradas. O jogador ainda foi oferecido ao Porto, de Portugal, para ser o substituto de Evanílson, conforme apurado pela reportagem.

A primeira proposta dos paulistas foi pelo empréstimo do atleta até dezembro de 2024, com uma opção de compra definida. O clube da Letônia, contudo, só aceita negociá-lo em definitivo e pede 600 mil euros (cerca de R$ 3,5 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta.

Reginaldo Ramires está disposto a aceitar uma transferência de volta ao Brasil, onde ele defendeu as cores de Audax-SP, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Todavia, aguarda um acerto para definir o futuro.

