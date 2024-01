Clube holandês esbarra em salário pela contratação de lateral do Fluminense

Feyenoord está disposto a pagar € 5 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta, mas empecilho é a remuneração; negócio não está descartado

O Feyenoord, da Holanda, encontra dificuldades para chegar a um acordo pela contratação de Guga no mercado da bola. O interesse foi inicialmente divulgado pelo jornalista Venê Casagrande e confirmado pela reportagem. A questão salarial é o que trava a ida do lateral direito do Fluminense à Europa no momento, como soube a GOAL.

O clube foi autorizado a conversar com o jogador nesta janela de transferências do futebol europeu, que se encerra em 31 de janeiro de 2024. No entanto, os termos do acordo estão aquém do que o atleta espera para deixar as Laranjeiras rumo à Holanda. Ainda há tentativa de um desfecho positivo nos próximos dias.

Os holandeses estão dispostos a pagar cerca de € 5 milhões (R$ 27 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos, e o Flu tem intenção de liberá-lo pelo montante. O grande entrave é a parte salarial.

