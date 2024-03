Clube do exterior se interessa por Felipão e cogita proposta ao técnico do Atlético-MG

Treinador tem contrato com o Galo até 31 de dezembro de 2024 e é bem avaliado pela diretoria atleticana

O técnico Luiz Felipe Scolari está na mira do Libertad, do Paraguai, como soube a GOAL. O clube procura um treinador mais experiente para substituir o jovem Ariel Galeano, de 27 anos, e autorizou um intermediário local a abrir conversas com o comandante do Atlético-MG. O plano B da diretoria é o argentino Gabriel Iván Heinze, livre no mercado da bola desde que deixou o Newell's Old Boys, da Argentina.

O empresário autorizado a buscar treinadores para o Libertad ainda não abriu conversas com Felipão. Ele, no entanto, planeja fazer uma consulta ao técnico do Galo antes de enviar uma proposta formal. Ele se reuniu com o presidente do clube paraguaio, Rubén Di Tore, na noite dessa quarta-feira (6), e ouviu os nomes que agradam à cúpula.

O Libertad está disposto a pagar um salário mensal de cerca de US$ 200 mil (R$ 989 mil na cotação atual) a um treinador. Luiz Felipe Scolari é o favorito, mesmo que ainda não tenha recebido um contato sobre o assunto. Os paraguaios entendem que ele é experiente o suficiente para assumir a equipe nesta temporada.

Mais artigos abaixo