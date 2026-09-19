Clássico fora do comum: números chocantes cercam Marseille e Paris Saint-Germain

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o Olympique de Marseille perdeu 38 partidas para o Paris Saint-Germain em todas as competições ao longo do século XXI, contra 13 vitórias e 12 empates, um número de derrotas que supera em 15 jogos suas perdas para qualquer outro adversário.

Em seu próprio estádio, o Olympique de Marseille conquistou apenas uma vitória nos últimos 13 confrontos contra o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, contra 3 empates e 9 derrotas. Mas a única vitória veio no último confronto entre as duas equipes no estádio Vélodrome, quando o Olympique de Marseille superou seu visitante por 1 a 0 no dia 22 de setembro de 2025, dando aos donos da casa um impulso moral antes do novo clássico.

O Olympique de Marseille vive um início extremamente difícil na atual temporada, após perder três de suas quatro primeiras partidas no Campeonato Francês, contra uma única vitória. A equipe corre o risco de sofrer quatro derrotas nos cinco primeiros jogos pela primeira vez em sua história na primeira divisão.

Além disso, o Olympique de Marseille entra na partida após três derrotas consecutivas na competição, uma sequência que não se repetia de forma tão longa desde abril de 2015, quando perdeu quatro partidas consecutivas sob o comando do treinador Marcelo Bielsa, entre elas uma derrota em seu estádio para o Paris Saint-Germain por 3 a 2.

Os números negativos do Olympique de Marseille não param nos resultados, já que a equipe sofreu 36 gols no Campeonato Francês durante o ano de 2026, a maior média de gols sofridos na competição, empatado com o Nice, que sofreu o mesmo número antes do início da quinta rodada. A equipe espera estancar essa sangria defensiva diante do ataque do Saint-Germain, embora o próprio clube parisiense não tenha iniciado a temporada da forma habitual.