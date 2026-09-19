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Clássico fora do comum: números chocantes cercam Marseille e Paris Saint-Germain

Especiais e Opinião
Luis Enrique
B. Genesio
M. Akliouche
Olympique de Marseille x PSG
Olympique de Marseille
PSG
Campeonato Francês
Espanha
França
Marrocos

Alarme dispara no atual campeão

Os olhares dos torcedores do futebol francês se voltam, amanhã, domingo, para o estádio Vélodrome, que será palco de um confronto explosivo entre Olympique de Marseille e seu visitante Paris Saint-Germain, no aguardado clássico da França, pela quinta rodada do campeonato.

O aguardado confronto traz muitos números marcantes, diante de um início irregular do Olympique de Marseille, em contraste com uma situação atípica do Paris Saint-Germain, que disputa a partida com saldo de gols negativo, em um cenário raro desde a aquisição do clube parisiense pela "Qatar Sports Investments".

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  • FBL-EUR-C3-BESIKTAS-MARSEILLEAFP

    Complexo parisiense e as lembranças da última vitória

    De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o Olympique de Marseille perdeu 38 partidas para o Paris Saint-Germain em todas as competições ao longo do século XXI, contra 13 vitórias e 12 empates, um número de derrotas que supera em 15 jogos suas perdas para qualquer outro adversário.

    Em seu próprio estádio, o Olympique de Marseille conquistou apenas uma vitória nos últimos 13 confrontos contra o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, contra 3 empates e 9 derrotas. Mas a única vitória veio no último confronto entre as duas equipes no estádio Vélodrome, quando o Olympique de Marseille superou seu visitante por 1 a 0 no dia 22 de setembro de 2025, dando aos donos da casa um impulso moral antes do novo clássico.

    O Olympique de Marseille vive um início extremamente difícil na atual temporada, após perder três de suas quatro primeiras partidas no Campeonato Francês, contra uma única vitória. A equipe corre o risco de sofrer quatro derrotas nos cinco primeiros jogos pela primeira vez em sua história na primeira divisão.

    Além disso, o Olympique de Marseille entra na partida após três derrotas consecutivas na competição, uma sequência que não se repetia de forma tão longa desde abril de 2015, quando perdeu quatro partidas consecutivas sob o comando do treinador Marcelo Bielsa, entre elas uma derrota em seu estádio para o Paris Saint-Germain por 3 a 2.

    Os números negativos do Olympique de Marseille não param nos resultados, já que a equipe sofreu 36 gols no Campeonato Francês durante o ano de 2026, a maior média de gols sofridos na competição, empatado com o Nice, que sofreu o mesmo número antes do início da quinta rodada. A equipe espera estancar essa sangria defensiva diante do ataque do Saint-Germain, embora o próprio clube parisiense não tenha iniciado a temporada da forma habitual.

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    Paris Saint-Germain: um número raro

    O Paris Saint-Germain tem saldo de gols zerado após as quatro primeiras partidas do Campeonato Francês nesta temporada, tendo marcado 6 gols e sofrido a mesma quantidade. Esta é a primeira vez que o time não possui saldo de gols positivo nesta fase inicial da temporada desde a aquisição do clube pela "Qatar Sports Investments" na temporada 2011-2012.

    Apesar disso, o atual campeão tem um bom histórico fora de casa, tendo perdido apenas uma partida nos últimos 8 confrontos como visitante no Campeonato Francês, contra 5 vitórias e dois empates. A única derrota veio diante do Paris FC pelo placar de 1 a 2 na última rodada da temporada passada, enquanto a derrota mais recente do Paris Saint-Germain fora da capital francesa antes disso havia sido diante do Rennes pelo placar de 1 a 2, em 13 de fevereiro.

    O Olympique de Marseille entra em campo após a derrota diante do Paris FC pelo placar de 3 a 2 na última partida que disputou em seu estádio pelo Campeonato Francês. O time não sofria duas derrotas consecutivas em casa na primeira divisão desde outubro e novembro de 2024, quando perdeu para o Paris Saint-Germain por 3 a 0 e, em seguida, caiu diante do Auxerre pelo placar de 1 a 3.

    A temporada atual traz um número excepcional para o Paris Saint-Germain, que se tornou apenas o segundo time no século XXI a disputar quatro de suas cinco primeiras partidas do Campeonato Francês fora de casa em uma única temporada, depois do Lorient na temporada 2022-2023. Essa estatística revela um calendário de jogos incomum para o atual campeão, que será obrigado a manter seus bons resultados como visitante quando visitar o Olympique de Marseille.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP

    Uma peça parisiense que conhece o caminho para as redes do Marseille

    E a superioridade não se limita aos resultados e aos números históricos, já que as duas equipes lideram a lista dos clubes com maior posse de bola no Campeonato Francês nesta temporada. O Paris Saint-Germain ocupa a liderança, com um índice de posse de 67,4%, seguido pelo Olympique de Marseille, com 60,8%.

    As duas equipes também lideram a lista das que possuem a maior média de passes em cada sequência de posse de bola, com 5,5 passes para o Paris Saint-Germain contra 5,2 para o Marseille, o que reflete a dependência das duas equipes na construção, na posse e no controle do ritmo de jogo.

    Magnes Akliouche, recém-chegado às fileiras do Paris Saint-Germain, guarda uma lembrança especial contra o Marseille, depois de ter marcado três gols em suas redes no Campeonato Francês.

    Com isso, o Marseille se tornou uma das equipes em cujas redes Akliouche mais marcou, empatado com o Rennes, fazendo do clássico uma nova oportunidade para o jogador dar continuidade ao seu brilho diante de seu adversário preferido.

    Em termos de participação, Akliouche disputou 396 minutos com a equipe parisiense em todas as competições nesta temporada, e apenas Désiré Doué o superou entre os jogadores do setor ofensivo, com 399 minutos disputados.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Teste histórico: uma nova página

    O clássico tem uma importância dobrada para Bruno Genesio, o técnico do Olympique de Marseille, que possui um retrospecto notável diante do Paris Saint-Germain. Desde a sua estreia como treinador no Campeonato Francês, em janeiro de 2016, Genesio conquistou seis vitórias sobre o Paris Saint-Germain, um número que supera em pelo menos duas vitórias qualquer outro treinador no mesmo período.

    Mas o início de Genesio no Olympique de Marseille foi difícil, depois de perder três de seus quatro primeiros jogos no campeonato, tornando-se ameaçado de se tornar o segundo técnico na história do clube a sofrer quatro derrotas em suas cinco primeiras partidas à frente da comissão técnica. Antes de Genesio, alcançaram esse número Willy Kohut e André Gaschard, em 1938.

    Já Luis Enrique, o técnico do Paris Saint-Germain, disputará o seu jogo de número 182 à frente da comissão técnica do clube parisiense. Ao longo de suas 181 partidas anteriores, Enrique conquistou 120 vitórias, contra 34 empates e 27 derrotas.

    Com a sua participação no clássico contra o Olympique de Marseille, Enrique ultrapassará o número de jogos em que comandou o Barcelona, tornando-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Paris Saint-Germain entre os técnicos que já assumiram o cargo. Nesse aspecto, superam-no apenas Luis Fernández, que comandou o time em 244 partidas, e Georges Peyroche, que dirigiu o Paris Saint-Germain em 211 partidas.

    Assim, o clássico da França desta vez chega em meio a um conjunto de números contraditórios: o Olympique de Marseille busca salvar seu início conturbado e preservar a lembrança de sua última vitória sobre o Paris em seu estádio, enquanto o atual campeão procura superar seu início fora do comum e recuperar o saldo de gols positivo, em um confronto que reúne dois times que lideram o cenário de posse de bola no Campeonato Francês.

Campeonato Francês
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