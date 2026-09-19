Clássico fora do comum: números chocantes cercam Marseille e Paris Saint-Germain

O clássico tem uma importância dobrada para Bruno Genesio, o técnico do Olympique de Marseille, que possui um retrospecto notável diante do Paris Saint-Germain. Desde a sua estreia como treinador no Campeonato Francês, em janeiro de 2016, Genesio conquistou seis vitórias sobre o Paris Saint-Germain, um número que supera em pelo menos duas vitórias qualquer outro treinador no mesmo período.
Mas o início de Genesio no Olympique de Marseille foi difícil, depois de perder três de seus quatro primeiros jogos no campeonato, tornando-se ameaçado de se tornar o segundo técnico na história do clube a sofrer quatro derrotas em suas cinco primeiras partidas à frente da comissão técnica. Antes de Genesio, alcançaram esse número Willy Kohut e André Gaschard, em 1938.
Já Luis Enrique, o técnico do Paris Saint-Germain, disputará o seu jogo de número 182 à frente da comissão técnica do clube parisiense. Ao longo de suas 181 partidas anteriores, Enrique conquistou 120 vitórias, contra 34 empates e 27 derrotas.
Com a sua participação no clássico contra o Olympique de Marseille, Enrique ultrapassará o número de jogos em que comandou o Barcelona, tornando-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Paris Saint-Germain entre os técnicos que já assumiram o cargo. Nesse aspecto, superam-no apenas Luis Fernández, que comandou o time em 244 partidas, e Georges Peyroche, que dirigiu o Paris Saint-Germain em 211 partidas.
Assim, o clássico da França desta vez chega em meio a um conjunto de números contraditórios: o Olympique de Marseille busca salvar seu início conturbado e preservar a lembrança de sua última vitória sobre o Paris em seu estádio, enquanto o atual campeão procura superar seu início fora do comum e recuperar o saldo de gols positivo, em um confronto que reúne dois times que lideram o cenário de posse de bola no Campeonato Francês.