Cianorte x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D

Equipes duelam neste sábado (17) em confronto direto pela liderança do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro

Cianorte e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (17), às 15h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da Série D do Brasileirão de 2025. O jogo será no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, em Cianorte, e não teve transmissão ao vivo confirmada. (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

Em duelo direto pela ponta do Grupo A7, o Cianorte entra em campo com a confiança de quem ainda não sabe o que é perder nesta Série D. A equipe paranaense soma oito pontos, fruto de duas vitórias e dois empates, com sete gols marcados e apenas três sofridos. No último compromisso, ficou no empate por 1 a 1 com o Monte Azul, mas mantém a liderança e a consistência como trunfos para seguir firme na briga pela vaga.

Do outro lado, a Inter de Limeira busca a recuperação após o primeiro tropeço na competição. Derrotada por 2 a 0 pelo Cascavel na rodada passada, a equipe paulista viu o rival desta rodada abrir um ponto de vantagem na tabela.

