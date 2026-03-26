Christopher Nkunku no mercado: quanto o Milan pode receber, quem está interessado nele

Christopher Nkunku fora do Milan: desta vez, é possível. O nome do atacante francês, que em janeiro esteve no centro de vários rumores de transferência, voltará a ocupar as páginas de sites e jornais em junho. O clube decidiu, de fato, ouvir ofertas pelo seu cartão, com o objetivo de lucrar com a sua venda. Massimiliano Allegri tem sido bastante claro nessas últimas semanas: o ex-jogador do Paris Saint-Germain não é a primeira opção, ficando atrás de Rafa Leão e Christian Pulisic na hierarquia, e agora que Santiago Gimenez voltou, o espaço dele corre o risco de diminuir ainda mais. Daqui até o final de maio, ele corre o risco de jogar com poucas oportunidades; não é por acaso que Didier Deschamps optou por não levá-lo em consideração para os compromissos da França nos próximos dias, os amistosos contra o Brasil e a Colômbia.



