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cm grafica nkunku milan 2025 26 16.9Getty Images

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Christopher Nkunku no mercado: quanto o Milan pode receber, quem está interessado nele

Milan
Mercado da bola
C. Nkunku

É muito provável que o francês deixe Milão no verão: Furlani quer evitar uma perda financeira.

Christopher Nkunku fora do Milan: desta vez, é possível. O nome do atacante francês, que em janeiro esteve no centro de vários rumores de transferência, voltará a ocupar as páginas de sites e jornais em junho. O clube decidiu, de fato, ouvir ofertas pelo seu cartão, com o objetivo de lucrar com a sua venda. Massimiliano Allegri tem sido bastante claro nessas últimas semanas: o ex-jogador do Paris Saint-Germain não é a primeira opção, ficando atrás de Rafa Leão e Christian Pulisic na hierarquia, e agora que Santiago Gimenez voltou, o espaço dele corre o risco de diminuir ainda mais. Daqui até o final de maio, ele corre o risco de jogar com poucas oportunidades; não é por acaso que Didier Deschamps optou por não levá-lo em consideração para os compromissos da França nos próximos dias, os amistosos contra o Brasil e a Colômbia.


  • BALANÇO DECEPCIONANTE

    O histórico de Nkunku mostra um jogador protagonista: pelo Leipzig, somou 172 partidas e 70 gols, conquistando duas Copas da Alemanha e o título de artilheiro da Bundesliga 2022/23; pelo Chelsea, acumulou 62 partidas e 18 gols, vencendo a Liga Conferência e a Copa do Mundo de Clubes de 2025. No Milan, a história parece uma melodia desafinada: 6 gols e 3 assistências em 27 partidas, entre campeonato, Supercopa da Itália e Copa da Itália, sendo apenas 13 delas como titular. Na Série A, ele não é titular desde 18 de fevereiro, no empate em 1 a 1 em casa contra o Como; desde então, jogou 5 minutos contra o Parma, 12 contra a Cremonese, 6 contra a Inter, 23 contra a Lazio e 20 contra o Torino.

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  • QUANTO CUSTOU: RISCO DE PERDA

    Nkunku chegou ao Milan em agosto de 2025, clube que gastou 37 milhões de euros mais 5 milhões em bônus para contratá-lo do Chelsea. O jogador formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain tem um salário bruto anual de 9,25 milhões de euros; seu custo total no balanço, entre o valor anual do contrato (7,4) e o salário, é de 16,65 milhões. Para evitar uma perda financeira, Nkunku deve ser vendido por cerca de 30 milhões de euros.

  • ONDE NKUNKU PODE TERMINAR

    Em janeiro, Nkunku esteve na mira do Fenerbahçe, comandado por Tedesco, que já o havia treinado no Leipzig, mas os dois clubes não chegaram a um acordo. No meio do ano, o time amarelo e azul de Istambul pode voltar à carga; certamente, quem quiser contratá-lo terá de prever um investimento de 35 milhões de euros. Até o momento, também não se pode descartar a possibilidade de uma transferência para a Saudi Pro League, enquanto não há confirmações quanto ao interesse da Roma.

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