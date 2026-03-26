Christopher Nkunku fora do Milan: desta vez, é possível. O nome do atacante francês, que em janeiro esteve no centro de vários rumores de transferência, voltará a ocupar as páginas de sites e jornais em junho. O clube decidiu, de fato, ouvir ofertas pelo seu cartão, com o objetivo de lucrar com a sua venda. Massimiliano Allegri tem sido bastante claro nessas últimas semanas: o ex-jogador do Paris Saint-Germain não é a primeira opção, ficando atrás de Rafa Leão e Christian Pulisic na hierarquia, e agora que Santiago Gimenez voltou, o espaço dele corre o risco de diminuir ainda mais. Daqui até o final de maio, ele corre o risco de jogar com poucas oportunidades; não é por acaso que Didier Deschamps optou por não levá-lo em consideração para os compromissos da França nos próximos dias, os amistosos contra o Brasil e a Colômbia.
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Christopher Nkunku no mercado: quanto o Milan pode receber, quem está interessado nele
BALANÇO DECEPCIONANTE
O histórico de Nkunku mostra um jogador protagonista: pelo Leipzig, somou 172 partidas e 70 gols, conquistando duas Copas da Alemanha e o título de artilheiro da Bundesliga 2022/23; pelo Chelsea, acumulou 62 partidas e 18 gols, vencendo a Liga Conferência e a Copa do Mundo de Clubes de 2025. No Milan, a história parece uma melodia desafinada: 6 gols e 3 assistências em 27 partidas, entre campeonato, Supercopa da Itália e Copa da Itália, sendo apenas 13 delas como titular. Na Série A, ele não é titular desde 18 de fevereiro, no empate em 1 a 1 em casa contra o Como; desde então, jogou 5 minutos contra o Parma, 12 contra a Cremonese, 6 contra a Inter, 23 contra a Lazio e 20 contra o Torino.
QUANTO CUSTOU: RISCO DE PERDA
Nkunku chegou ao Milan em agosto de 2025, clube que gastou 37 milhões de euros mais 5 milhões em bônus para contratá-lo do Chelsea. O jogador formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain tem um salário bruto anual de 9,25 milhões de euros; seu custo total no balanço, entre o valor anual do contrato (7,4) e o salário, é de 16,65 milhões. Para evitar uma perda financeira, Nkunku deve ser vendido por cerca de 30 milhões de euros.
ONDE NKUNKU PODE TERMINAR
Em janeiro, Nkunku esteve na mira do Fenerbahçe, comandado por Tedesco, que já o havia treinado no Leipzig, mas os dois clubes não chegaram a um acordo. No meio do ano, o time amarelo e azul de Istambul pode voltar à carga; certamente, quem quiser contratá-lo terá de prever um investimento de 35 milhões de euros. Até o momento, também não se pode descartar a possibilidade de uma transferência para a Saudi Pro League, enquanto não há confirmações quanto ao interesse da Roma.