Nesta temporada, com um ano de experiência, um Scudetto e uma Copa da Itália na galeria, e com um mercado que trouxe pesos-pesados como Stones, Spence e Jones, três jogadores da seleção inglesa, e que permite à Inter ter praticamente dois elencos fortíssimos e quase no mesmo nível, como PSG e Bayern de Munique, a lupa estará voltada justamente para os jogos de destaque, a começar pelo Napoli para seguir contra Real Madrid e Roma, e para os confrontos de elite na Champions League: a Inter terá de ser competente para administrar a dupla competição, com o objetivo mínimo das quartas de final da Champions, após a queda nos playoffs contra os noruegueses do Bodo, além da manutenção do título na Serie A, passando também por Juventus e Milan,