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Igor Protti bianco e nero
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Chiellini, despedida comovente a Igor Protti: “Meu ídolo e capitão”

Livorno
Juventus
G. Chiellini
I. Protti

A homenagem ao ex-atacante, que faleceu aos 58 anos, feita pelo dirigente da Juventus e ex-companheiro de equipe no Livorno

Giorgio Chiellini, ex-capitão da Juventus e da Seleção Italiana, e atual dirigente do clube bianconero, relembra e presta homenagem a Igor Protti, falecido ontem aos 58 anos, em sua conta oficial no Instagram.


Oi, Igor, não é fácil encontrar as palavras certas, porque o que você significou para mim vai além do que se pode escrever.

Conheci-te quando era criança; tu eras meu ídolo e capitão. Por muitos anos, foste, naquele grupo, realmente como um irmão mais velho.

Um daqueles que te fazem crescer sem você perceber, que te dão muito não com longos discursos, mas com o exemplo diário.

E você nunca deixou de estar ao meu lado, mais nas dificuldades do que nas alegrias, porque sentia, mesmo de longe, quando eu precisava de você.

Devo muito a você. Em tantas escolhas, em tantas atitudes, há algo que você me deixou.”

  • CHIELLINI E PROTTI JUNTOS COM O LIVORNO

    Chiellini e Protti jogaram juntos no Livorno entre 2000 e 2004. Chiellini jogou no Livorno de 2000 a 2004, com um total de 68 partidas e 4 gols. Protti vestiu a camisa do time de Livorno de 1985 a 1988 e, posteriormente, de 1999 a 2005, com um total de 304 partidas e 140 gols.

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