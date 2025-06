O que Real Madrid e Florentino Pérez têm a ensinar a Chelsea e Todd Boehly

Criticado no Chelsea, Boehly deveria se espelhar em Florentino, tanto positivamente quanto negativamente em seus esforços para administrar um clube

Todd Boehly e Florentino Pérez podem se tornar bons amigos nesse ramo do futebol. Antes da vitória do Real Madrid, por 2 a 0, sobre o Chelsea, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o dono do Blues e o presidente do time espanhol se encontraram para almoçar.

Também não foi o primeiro ponto de encontro público deles. A dupla assistiu a um jogo do LA Dodgers, time de beisebol, em julho de 2022, com uma foto deles sorrindo alegremente juntos nas redes sociais. É um estranho encontro de mentes: o impetuoso e extrovertido capitalista americano e o reservado empresário espanhol.

Mas o novo proprietário do Chelsea pode ter coisas aprender com um dos melhores do ramo. Pérez não é particularmente querido, mas supervisionou um imenso sucesso no Santiago Bernabéu em seus 19 anos como presidente. Embora possa ser merecidamente criticado por algumas de suas jogadas, notadamente o apoio à Superliga Europeia e a recente resposta imprudente do Real Madrid nas redes sociais ao presidente do Barcelona, Joan Laporta, Pérez é o próprio modelo de como administrar um grande clube.

A GOAL analisa algumas das lições que Boehly pode aprender com seu colega, bem como algumas que ele provavelmente deveria ignorar.