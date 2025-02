Chelsea precisa de Cole Palmer mais do que nunca: chegou a hora do craque do time assumir a bronca e tirar os Blues da crise

Um momento difícil para o jovem de 22 anos coincidiu com a queda de rendimento do time, e Enzo Maresca precisa dele no seu melhor imediatamente

Não é surpresa que a queda alarmante de rendimento do Chelsea tenha coincidido com seu melhor jogador parecendo um pouco fora de forma. Sempre consistente, Cole Palmer passou por uma rara e muito esperada fase difícil recentemente, expondo o quanto ele é importante para as perspectivas dos Blues. Chelsea e Palmer atingiram um novo ponto baixo na semana passada, com o meia-atacante sendo ineficaz ao ser contido pela defesa do Brighton pela segunda vez em tantos jogos, contribuindo em grande parte para uma derrota contundente por 3 a 0 fora de casa para o time de Enzo Maresca, o que os deixou na sexta posição na Premier League. Essa queda brusca significa que eles agora registraram apenas três vitórias nos últimos 11 jogos, com uma delas vindo contra o Morecambe, da quarta divisão, pela Copa da Inglaterra. Mais artigos abaixo Em comparação a vários de seus companheiros de equipe, Palmer ainda pode manter a cabeça erguida, continuando a se destacar em várias situações desafiadoras, mas não há dúvida de que seu nível caiu à medida que o Chelsea começa a tropeçar. Ele precisa redescobrir seu melhor futebol para tirá-los dessa situação difícil.