Reforços, dispensas e tentativas: saiba como foi o mercado da bola do time carioca

Depois de um 2023 frustrante, o Flamengo se movimentou no mercado da bola em busca de reforços para qualificar o elenco. Além disso, o rubro-negro se desfez de alguns atletas e liberou espaço na folha salarial.

Ao todo, foram três jogadores contratados, mas todos eles com status para acirrar a briga no time titular: Nicolas De La Cruz, Matías Viña e Léo Ortiz. A diretoria do time carioca também tentou a chegada de outros atletas, mas sem sucesso. Abaixo, detalhamos como foi a janela do Flamengo: