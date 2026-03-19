O técnico do Liverpool, Arne Slot, parece ter ficado bastante irritado com o comportamento dos jogadores do Galatasaray Istambul nas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a vitória por 4 a 0 na partida de volta, ele lançou algumas críticas contundentes contra o grande clube turco.
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"Chega de vez!" O técnico do Liverpool, Arne Slot, indignado com o comportamento dos craques do Galatasaray
"Chega, já é demais", indignou-se o holandês após a goleada sofrida em Anfield Road, referindo-se ao que considerou um abuso de tempo por parte dos visitantes: "Já vi isso acontecer muitas vezes: tentamos criar um ritmo, entrar no jogo — e aí alguém fica deitado no chão por meia hora."
Slot queria “fazer algo a respeito” e discutiu com notável frequência com o quarto árbitro — mas sem sucesso. Ele não conseguiu fazer nada, “exceto talvez correr como um louco ao longo da linha”. De fato, Slot parecia, para os seus padrões, quase excessivamente envolvido à beira do campo durante toda a partida, e isso, na sua opinião, se refletiu nos torcedores dos Reds, que ainda no fim de semana haviam vaiado a equipe após um decepcionante empate em 1 a 1 contra o Tottenham, que luta contra o rebaixamento.
“Desde o primeiro momento, quando eles tentaram parar o ímpeto, nossos torcedores levantaram ainda mais a voz”, observou Slot na coletiva de imprensa após a partida: “Acho que essa combinação foi muito importante esta noite. Por isso, talvez eu estivesse um pouco mais enérgico do que normalmente estou. Pois precisamos lutar juntos contra o que vimos esta noite.”
- AFP
Lesões graves sofridas por estrelas do Galatasaray contra o Liverpool
No entanto, nem todas as interrupções em que um jogador do Galatasaray se jogava no chão terminavam bem. Isso também faz parte da verdade. Noa Lang sofreu uma lesão grave pouco antes do fim da partida, durante um confronto com Curtis Jones, no qual seu dedo ficou preso em uma tela publicitária, e precisou ser operado de emergência ainda em Liverpool.
Enquanto isso, o craque Victor Osimhen fraturou o antebraço logo no início da partida, em uma colisão com Ibrahima Konate, mas continuou jogando até o intervalo, visivelmente prejudicado. Após o intervalo, ele foi substituído pelo jogador da seleção nacional Leroy Sané.
Sem Osimhen, o Galatasaray, que havia vencido a partida de ida de forma sensacional por 1 a 0, não teve chances na Anfield Road. A esse respeito, Slot também mencionou os gols esperados de ambas as equipes. Ele atestou que seus jogadores fizeram uma “partida quase perfeita”: “Esse desempenho dificilmente se repetirá, pois 5,02 xGoals em uma noite da Liga dos Campeões com apenas 0,18 gols esperados contra... isso não será fácil de repetir.”
O Liverpool busca vingança contra o PSG
Dominik Szoboszlai (25'), Hugo Ekitike (51'), Ryan Gravenberch (53') e Mohamed Salah (62') acabaram com as esperanças do Galatasaray. Para Salah, foi o 50º gol na Liga dos Campeões. Nenhum outro africano havia alcançado esse marco até então. O egípcio está, entre outros, à frente de lendas como Didier Drogba (44 gols) e Samuel Eto’o (30 gols).
Para o Liverpool, a Liga dos Campeões segue agora para as quartas de final contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. Lá, os Reds querem acertar as contas, já que na temporada passada foram derrotados de forma dramática pelo PSG nos pênaltis nas oitavas de final.
“Fomos o único time contra o qual eles tiveram que ir para a prorrogação e para os pênaltis”, esclareceu Slot, referindo-se aos confrontos com o grande clube francês: “Essa equipe mostrou na temporada atual que não perdeu nada de sua forma, mas nós também provamos esta noite que ainda podemos jogar no nível que demonstramos em grande parte da última temporada. Esse desempenho nos dá, e a mim, muita confiança.”
Perguntas frequentes
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.