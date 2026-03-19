"Chega de vez!" O técnico do Liverpool, Arne Slot, indignado com o comportamento dos craques do Galatasaray

"Chega, já é demais", indignou-se o holandês após a goleada sofrida em Anfield Road, referindo-se ao que considerou um abuso de tempo por parte dos visitantes: "Já vi isso acontecer muitas vezes: tentamos criar um ritmo, entrar no jogo — e aí alguém fica deitado no chão por meia hora."

Slot queria “fazer algo a respeito” e discutiu com notável frequência com o quarto árbitro — mas sem sucesso. Ele não conseguiu fazer nada, “exceto talvez correr como um louco ao longo da linha”. De fato, Slot parecia, para os seus padrões, quase excessivamente envolvido à beira do campo durante toda a partida, e isso, na sua opinião, se refletiu nos torcedores dos Reds, que ainda no fim de semana haviam vaiado a equipe após um decepcionante empate em 1 a 1 contra o Tottenham, que luta contra o rebaixamento.

“Desde o primeiro momento, quando eles tentaram parar o ímpeto, nossos torcedores levantaram ainda mais a voz”, observou Slot na coletiva de imprensa após a partida: “Acho que essa combinação foi muito importante esta noite. Por isso, talvez eu estivesse um pouco mais enérgico do que normalmente estou. Pois precisamos lutar juntos contra o que vimos esta noite.”