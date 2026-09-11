"Chega de casos Álvarez": a regra da Fifa muda

Por esse motivo, a FIFA, órgão máximo do futebol mundial, decidiu modificar o artigo, tornando-o mais transparente, objetivo e previsível. As partes agora podem acordar contratualmente a indenização, garantindo assim uma compensação integral pelos danos sofridos. A nova norma considera dois cenários: os contratos que incluem uma cláusula e os que não a incluem. Para os contratos com cláusula, a indenização será igual ao valor acordado, a menos que seja manifestamente excessiva e injusta. O caso dos contratos sem cláusula é mais complexo, já que o valor é calculado com base nos seguintes critérios: valor residual do contrato, remunerações não recebidas, valor dos serviços prestados pelo jogador, perda de uma potencial transferência, custos de substituição e outros danos comprovados.







