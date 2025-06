O chaveamento do Vasco dos playoffs das oitavas até a final da Copa Sul-Americana 2025 e os adversários de cada fase

Cruz-Maltino encara altitude nos playoffs e pode ter sequência desafiadora até a decisão continental em Santa Cruz de la Sierra

O sorteio da Conmebol definiu, nesta segunda-feira (2/6), em Luque, no Paraguai, o chaveamento da Copa Sul-Americana 2025 a partir das oitavas de final. Com isso, o Vasco já sabe quais adversários poderá enfrentar até uma eventual decisão — mas, antes de sonhar com voos maiores, precisa superar o Independiente del Valle, do Equador, nos playoffs da competição.

Segundo colocado no Grupo G, com oito pontos, o Cruz-Maltino entra nos mata-matas um estágio antes dos líderes de grupo. As partidas contra o Del Valle estão marcadas para as semanas dos dias 16 e 23 de julho, com a vantagem de decidir a vaga em São Januário. O desafio, no entanto, começa na altitude de Quito — e pode seguir assim até a semifinal.