O chaveamento do São Paulo das oitavas até a final da Libertadores 2025 e os adversários de cada fase

Conheça o caminho do Tricolor até uma possível final do torneio

Após avançar como líder do Grupo D com 14 pontos somados, o São Paulo teve seus próximos desafios definidos na competição, durante o sorteio das oitavas de final da Libertadores realizado pela Conmebol. O Tricolor inicia agora a fase eliminatória em busca do tetracampeonato sul-americano, tentando repetir as glórias do passado na competição.

Além do adversário nas oitavas, o sorteio também traçou o possível caminho são-paulino até a final do torneio, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Caso alcance a decisão, o clube poderá reencontrar velhos rivais e terá pela frente uma sequência de duelos intensos na luta pelo título. Abaixo, a GOAL mostra para você.