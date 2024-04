Confira o caminho das seleções para conquistar a medalha de ouro olímpica

Mesmo sem a participação da seleção brasileira, o futebol masculino nos Jogos Olímpicos é sempre uma atração à parte. E em Paris, a bola já começa a rolar no dia 24 de julho, dois dias antes da abertura oficial do evento. Serão 16 equipes em busca de um só objetivo: a medalha de ouro.

Fato, ainda nem temos todas as 16 seleções já definidas para esboçar maiores palpites, mas já temos a tabela divulgada - bem como os quatro grupos formados. Além disso, também já estão definidas as seis cidades que sediarão as partidas: Paris, Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Marselha, Nice e Bordeaux.

Abaixo, a GOAL te deixa por dentro de absolutamente tudo o que você precisa saber para a competição... Se liga!