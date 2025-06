O chaveamento do Fluminense das oitavas até a final da Copa Sul-Americana 2025 e os adversários de cada fase

Tricolor encara vencedor de Bahia x América de Cali nas oitavas e já conhece o caminho até a grande decisão em Santa Cruz de la Sierra

O Fluminense conheceu nesta segunda-feira (2) os possíveis adversários em todas as fases eliminatórias da Copa Sul-Americana 2025. O sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, definiu o chaveamento completo do torneio — das oitavas até a final — e revelou que o Tricolor das Laranjeiras enfrentará o vencedor do duelo de playoffs entre Bahia e América de Cali, na próxima fase da competição.

Mais artigos abaixo

Caso avance, a equipe de Renato Gaúcho poderá encarar Lanús, Grêmio e até Independiente antes da decisão, marcada para o dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.