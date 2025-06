O chaveamento do Fluminense no Mundial de Clubes 2025 da oitavas até a final e os adversários de cada fase

Tricolor encara grupo equilibrado e pode cruzar com Inter de Milão, Mancheser City ou Real Madrid, no mata-mata, rumo ao título nos Estados Unidos

O Fluminense já conhece seu possível caminho no Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho. Inserido no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns (AFS) e Ulsan HD (COR), o clube carioca deve enfrentar, já nas oitavas de final, um adversário vindo do Grupo E — que conta com Inter de Milão, Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds.

A definição do chaveamento obedece a um sistema direto: o primeiro colocado do Grupo F encara o segundo do Grupo E, e vice-versa. Ou seja, dependendo da sua colocação na fase de grupos, o Tricolor pode ter pela frente, logo de cara, rivais como o River Plate, ou até a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League.

Se avançar às quartas de final, o Fluminense poderá encontrar adversários que vêm de outros cruzamentos, e o desafio tende a aumentar conforme a competição afunila. Além das potências europeias e sul-americanas, o Mundial de Clubes deste ano reúne representantes de todos os continentes, num formato inédito com 32 equipes.

A seguir, a GOAL apresenta o caminho do Fluminense rumo ao título mundial...